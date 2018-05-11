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Повысить пенсионный возраст на благо экономики РФ согласны всего 6% россиян. За снижение пенсионного возраста выступают 35% респондентов, еще 53% считают существующую планку оптимальной, пишет РИА Новости, ссылаясь на службу исследований HeadHunter.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

Отмечается, что в исследовании HeadHunter принимали участие 7 тысяч 872 российских работника. Они говорили о том, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России. В числе возможных средств упоминалась корректировка пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовая иммиграция, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

Действующие значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.

В среднем участники опроса, которые отметили необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Респонденты, выбравшие снижение, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Самая большая доля россиян, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет — 51%. При этом среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались лишь 17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

Поддержали льготные условия для трудоустройства иммигрантов лишь 8% россиян. В целом отрицательно к миграции относятся 24% респондентов, объясняя это тем, что количество иммигрантов скорее вредит экономике. При этом 36% респондентов поддерживают целевую иммиграцию лишь дефицитных высококвалифицированных специалистов.

Большинство участников опроса отметили молодежь как группу населения, рост занятости в которой мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние страны — 67%. Еще 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы более положительно сказаться на росте экономики. При этом лишь 10% опрошенных заявили, что благоприятно повлиял бы на рост ВВП труд большего числа пенсионеров.

Насчет квотирования (резервирования) рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения трудовых навыков высказался положительно 81% респондентов.

Среди социально незащищенных групп населения, по мнению респондентов, обязательно необходимо квотировать рабочие места для соискателей, потерявших место проживания по причине ЧП, — 48%, выпускников детских домов — 45% и матерей, самостоятельно воспитывающих детей, — также 45%. Наименее прочих респонденты поддержали квотирование мест для соискателей, освободившихся из мест заключения, — 14%, имеющих серьезные заболевания — 13% и имеющих награду почетного донора — 7%.

Также респондентам предложили высказаться о пересмотре сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент это 20 недель). Более половины (54%) сочли нынешние значения оптимальными, 26% предложили его увеличить и лишь 6% считают, что срок отпуска нужно сократить.