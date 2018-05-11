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Опрос: повышение пенсионного возраста одобряют лишь 6% россиян

, ИА "Амител"
Ранее Медведев говорил, что правительство внесет в ГД предложения по изменению пенсионного возраста

Фото: zakprf44.ru

Повысить пенсионный возраст на благо экономики РФ согласны всего 6% россиян. За снижение пенсионного возраста выступают 35% респондентов, еще 53% считают существующую планку оптимальной, пишет РИА Новости, ссылаясь на службу исследований HeadHunter.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

Отмечается, что в исследовании HeadHunter принимали участие 7 тысяч 872 российских работника. Они говорили о том, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России. В числе возможных средств упоминалась корректировка пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовая иммиграция, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

Действующие значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.

В среднем участники опроса, которые отметили необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Респонденты, выбравшие снижение, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Самая большая доля россиян, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет — 51%. При этом среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались лишь 17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

Поддержали льготные условия для трудоустройства иммигрантов лишь 8% россиян. В целом отрицательно к миграции относятся 24% респондентов, объясняя это тем, что количество иммигрантов скорее вредит экономике. При этом 36% респондентов поддерживают целевую иммиграцию лишь дефицитных высококвалифицированных специалистов.

Большинство участников опроса отметили молодежь как группу населения, рост занятости в которой мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние страны — 67%. Еще 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы более положительно сказаться на росте экономики. При этом лишь 10% опрошенных заявили, что благоприятно повлиял бы на рост ВВП труд большего числа пенсионеров.

Насчет квотирования (резервирования) рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения трудовых навыков высказался положительно 81% респондентов.

Среди социально незащищенных групп населения, по мнению респондентов, обязательно необходимо квотировать рабочие места для соискателей, потерявших место проживания по причине ЧП, — 48%, выпускников детских домов — 45% и матерей, самостоятельно воспитывающих детей, — также 45%. Наименее прочих респонденты поддержали квотирование мест для соискателей, освободившихся из мест заключения, — 14%, имеющих серьезные заболевания — 13% и имеющих награду почетного донора — 7%.

Также респондентам предложили высказаться о пересмотре сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент это 20 недель). Более половины (54%) сочли нынешние значения оптимальными, 26% предложили его увеличить и лишь 6% считают, что срок отпуска нужно сократить.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.05.2018 10:56
Vanadiy2014

Жаль, что нас всего 6%. С косным большинством рассчитывать на какой-то прогресс, на перемены довольно-таки сложно.

0  0
11.05.2018 11:00
- гость -

Странно, а до этого 76% поддержали...какая-то нестыковочка получается...

0  0
11.05.2018 11:05
Дядька

Этим 6% необходимо увеличить пенсионный возраст до 85 лет. Лично Vanadiy2014 до 95. Будешь на карачках ползать к креслу хмырёнок.

0  0
11.05.2018 11:10
14

Нам говорят что на Украине МВФ требует повышения пенс.возраста(во вред народу),а коррумпированное правительство почему то не может повысить.В РФ сами хотят повысить пенс.возраст(во благо народа),без всяких МВФов,они ведь нам не указ.И вообще,большинство народа поддерживают повышение,это показали прошедшие выборы.

0  0
11.05.2018 11:11
Vanadiy2014

Пенсионные взносы должны быть отменены, пенсия должна идти с федерального бюджета и должна быть у всех одинаковая, в размере прожиточного минимума пенсионера ( в том числе для специальных пенсионеров). Пенсионный возраст должен быть для всех, кроме спецкатегорий - 65 лет.
Это всё упрощает и это создаёт справедливость.

0  0
11.05.2018 11:11
Злая гостья

Так эти 6% - депутаты, олигархи и глава ПФ России. Им хоть до 100 лет...

0  0
11.05.2018 11:17
- гость -

11:00
На выборах голосовали за крым, а то что к хорошему всегда идет прицепом плохое, мозгов не хватает сообразить

0  0
11.05.2018 11:23
42

Я не знаю, что вы так за пенсию бьетесь. Вы же не росгвардия, ну кинут вам 8000р, один черт пахать до гробовой доски. Вон знакомый до 2000г на заводе пахал, сократили, после ипешником платил все честно, в прошлом году 8200 кинули как собаке

0  0
11.05.2018 11:33
Гость

Давно нужно было повысить. Ещё до выборов.

1  0
11.05.2018 11:56
- гость -

Давно нужно было повысить. Ещё до выборов.

Скажешь тоже...тогда результаты выборов было бы сложнее "делать"

0  0
11.05.2018 11:58
- гость -

пора возвращаться к пенсионной системе России которую мы потеряли где государственные и ведомственные пенсии получали все отставные чиновники и военные а остальные были на вольных хлебах...

0  0
11.05.2018 12:12
Павсекакий

А может сначала выполнят одно из давно протухших обещаний Путина и создадут для россиян 20 млн. новых высокотехнологичных рабочих мест?

0  0
11.05.2018 12:20
- гость -

Идёт геноцид народов России. Народ пока молчит.

0  0
11.05.2018 12:28
гость

А работа есть для тех кому за 45? Если и есть, то за гроши 5-8 тысяч...Вот и ответ.

0  0
11.05.2018 12:29
- гость -

Странное наседение - 146 проц. за вождя, а здесь против...

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