Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предстоящие выходные в Алтайском крае отметятся постепенным похолоданием, дождями и даже "минусом" в ночные часы.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 11 мая наш регион находится в теплом секторе южного циклона.
Однако в период с 12 по 14 мая с прохождением атмосферных фронтов южного циклона на восток в крае будет неустойчивая погода с дождями различной интенсивности. В это время будет наблюдаться постепенное понижение температур.
Так, ночью 12 мая в Алтайском крае будет +6...+11 градусов, днем +13...+18 градусов. Вероятны осадки в виде дождя. Местами ожидаются ливни и даже грозы.
В ночь на 13 мая в регионе температуры воздуха составят +2...+7 градусов, днем будет +9...+15 градусов.
Также ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду.
А в ночь с воскресенья на понедельник местами температура воздуха и вовсе может опуститься до -3 градусов. При этом ожидаются осадки в виде дождя, а местами в предгорьях и северо-восточных районах и мокрого снега. Впрочем, синоптики не ожидают установления временного снежного покрова.
Днем 14 мая в регионе температуры составят +9...+14 градусов.
Комментарии
А где обещанная 30 градусная жара????