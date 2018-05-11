Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Предстоящие выходные в Алтайском крае отметятся постепенным похолоданием, дождями и даже "минусом" в ночные часы.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 11 мая наш регион находится в теплом секторе южного циклона.

Однако в период с 12 по 14 мая с прохождением атмосферных фронтов южного циклона на восток в крае будет неустойчивая погода с дождями различной интенсивности. В это время будет наблюдаться постепенное понижение температур.

Так, ночью 12 мая в Алтайском крае будет +6...+11 градусов, днем +13...+18 градусов. Вероятны осадки в виде дождя. Местами ожидаются ливни и даже грозы.

В ночь на 13 мая в регионе температуры воздуха составят +2...+7 градусов, днем будет +9...+15 градусов.

Также ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

А в ночь с воскресенья на понедельник местами температура воздуха и вовсе может опуститься до -3 градусов. При этом ожидаются осадки в виде дождя, а местами в предгорьях и северо-восточных районах и мокрого снега. Впрочем, синоптики не ожидают установления временного снежного покрова.

Днем 14 мая в регионе температуры составят +9...+14 градусов.