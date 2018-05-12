Сирноптики обещают барнаульцам на выходные хорошую погоду, поэтому не стоит сидеть дома, а лучше отправиться на какое-нибудь интересное мероприятие. Так в субботу в 12:00 на втором этаже ТРЦ "Европа" можн обудет посетиьт несколько мастер-классов, среди них по мыловарению и созданию тюльпан из фоамирана.

В ГМИЛИКА в 15:00 начнется классический концерт "Музыка в красках времени", а в это же время музей "Мир камня" устроит увлекательное путешествие к Барнаульскому сереброплавильному заводу.

В МТА в этот день в 17:00 покажут спектакль "Старший сын" (12+) по произведению Александра Вампилова, а в драме в 17:30 пройдет комедия "Дорогие мои бандитки" (16+).

В 20:00 в клубе "Питер" выступит барнаульская группа "Nоль-Три". Слушателей ждет душевных концерт и песни о любви, людях, ситуациях и чувствах.

Но главным событием субботу станет открытие мотосезона. Большой праздник пройдет в Парке спорта, а начнется он в 16:00. В программе выставка мототехники — около 300 экземпляров, выступления музыкальных коллективов и спортивные состязания. Все желающие смогут прокатиться в пассажирском кресле по территории парка.

Напомним, что мероприятию в парке будет предшествовать мотопробег. Колонна байкеров в сопровождении патрульных машин ГИБДД отправится в 14:23 по маршруту: Leroy Merlin — Новый мост через реку Обь — пр. Ленина — пл. Октября — пр. Строителей — Павловский тракт — улица Попова — улица Энтузиастов — Парк спорта Алексея Смертина.

В воскресенье в 17:00 на теАRTральной площадке "Спичка" состоится показ музыкально-пластического спектакля "Идите, идите и гладьте…" (16+) от театр-студии "Сердца мира" из Бийского района.

На другой площадке, в кулькутрном пространстве "Кислород" в 19:00 первый крепостной театр проведет "Спиритический сеанс" (16+), это будет спектакль-фантазия по рассказу Михаила Булгакова.

Зрителей ждет удивительная, фантастическая и ироничная история о людях в послереволюционный период. Режиссером спектакля стал артист МТА Александр Савин.

С детьми с субботу стоит побывать в Молодежном театре на сказке-игре "Про Крошечку-Хаврошечку и других", начало в 12:00 (6+). В театре кукол в "Сказка" в 12:00 покажут истории "Бука" (3+), а в воскресенье в 12:00 здесь ребята смогут посмотреть Волшебное кольцо (5+). В МТА 13 мая юным зрителям покажут "Летучий корабль" (6+).

В парке "Солнечный ветер" в 12:00 начнется вокально-игровая программа "Солнечное настроение". Для всех гостей выступит образцовый коллектив Алтайского края театр песни "Фа-Соль".

В 16:00 в парке вновь запустят игровую интерактивную программу "Скоморошина", где каждый ребенок сможет принять участие в подвижных играх, викторинах, танцевальных флешмобах.