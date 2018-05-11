Фото: Amic.ru

Власти Барнаула готовы заплатить за благоустройство сквера на пересечении улицы Льва Толстого и проспекта Ленина 600 тысяч рублей. Этот участок находится в исторической части города рядом с пешеходной улицей Мало-Тобольской, которая открылась в сентябре 2017 года.

Как говорится на сайте госзакупок, от подрядчика требуется провести работы по благоустройству тротуарных дорожек, клумб, установить урны и парковые диваны. Клумб будет несколько, и все они разной формы – треугольная, полукруг, квадратная. К техзаданию прилагаются эскизы объектов. После работ необходимо привести в порядок газоновое покрытие.

Аукцион на выполнение работ состоится 21 мая. После этого подрядчик обязан провести все работы в течение 20 дней. Скорее всего, этот сквер станет частью туристического кластера. Уже в сентябре ко Дню города рядом заработает обновленное здание "Старого базара".