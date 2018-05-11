Фото: youtube.com

Австралийская пастушья собака по кличке Скайлер занимается серфингом в США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опубликованный в Сети ролик.

Хозяином щенка является житель калифорнийского города Санта-Круз Хенар Хомер. По словам мужчины, серфинг приносит собаке настоящее удовольствие.

На опубликованных кадрах видно, что Скайлер действительно стоит на доске, покоряя волны. При этом собака уверенно держится даже тогда, когда опытные серферы рядом падают в воду из-за слишком большой волны.