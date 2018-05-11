11 мая 1904 года в Каталонии родился один из величайших художников мира — Сальвадор Дали. Полное имя художника: Сальвадор Доме́нек Фелип Жасинт Дали и Доме́нек, маркиз де Дали де Пу́боль. В школе юный гений учился плохо и вел себя вызывающе, однако имел тягу к рисованию. И уже в 1918 году состоялась его первая выставка. Дали экспериментировал с методами кубизма и дадаизма. Увлекался теориями Фрейда.

В 1934 году вступил в неофициальный брак с Еленой Дьяконовной, известной как Гала, муза и героиня его картин. Она была на 10 лет старше Сальвадора.

В 1936 году Дали поссорился с сюрреалистами по политическим убеждениям, и его исключили из группы. На это был ответ художника: "Сюрреализм — это я".

Когда началась Вторая мировая война, художник уехал в США. Там он работал с Уолтом Диснеем и Альфредом Хичкоком. В 1948 году возвратился в Испанию и писал картины на религиозные темы.

К 80 годам у Дали обострилась психическая болезнь, и он не мог уже держать кисть и рисовать. Умер он 23 января 1989 года. Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас. Все свои работы он завещал Испании.