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Капитальный ремонт улицы Новосибирской стартовал в барнаульском микрорайоне Новосиликатный, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"В настоящее время производится очистка полотна и пешеходной дорожки вдоль аллеи "25 лет Индустриальному району". Работы осуществляются в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" за счет средств бюджета города", — отмечают в мэрии.

Также городские власти напоминают, что в текущем году в Новосиликатном проведут капитальный ремонт улицы Весенней.