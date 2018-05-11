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Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание владельцев автобусов на выполнение установленных требований при планировании перевозок пассажиров в города-организаторы чемпионата мира по футболу. Меры безопасности распространены на все регионы России. Соответствующий указ подписал президент России от 9 мая 2018 года.

В соответствии с документом с 1 июня по 17 июля 2018 года на территорию Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 года на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска запрещается въезд автобусов категории М2 и М3.

Согласно документу, владельцами автобусов должны быть выполнены требования в части оборудования автобусов аппаратурой спутниковой навигации, направления в автономную некоммерческую организацию "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" уведомлений о планируемом въезде в города-организаторы.

При этом необходимо отметить, что запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам, проходящим в границах городов-организаторов.

Отметим, что на данный момент не существует ни одного маршрута, который бы осуществлял перевозки пассажиров на постоянной основе между алтайскими муниципалитетами и городами, принимающими матчи чемпионата мира по футболу.