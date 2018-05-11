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У высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" нет аналогов за пределами РФ, пишет "Лента.ру", ссылаясь на публикацию Дэйва Маджумдара в The National Interest.

По словам эксперта, ни у одной другой страны нет баллистической ракеты воздушного пуска, "поэтому Москва права, полагая, что у "Кинжала" нет эквивалента за пределами России".

Он добавил, что российская ракета может "маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват", при этом ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, так как она не оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

"Таким образом, в конце концов, "Кинжал" – грозное оружие", — заключил эксперт.

Напомним, глава РФ Владимир Путин впервые представил "Кинжал" в марте этого года. Он представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.