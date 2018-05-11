Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин 10 мая в очередной раз вышел на матч Ночной хоккейной лиги, который проходил в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Глава государства в составе команды "Легенды хоккея" сыграл против сборной Ночной хоккейной лиги, в которую вошли игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, а также представители российской политики и бизнеса. Одним из тех, кто бился на льду с президентом, стал директор алтайского предприятия "Бочкари" и депутат АКЗС Вадим Смагин.

Владимир Путин сыграл под своим 11-м номером на позиции центрального нападающего в тройке с привычными партнерами – Павлом Буре и Валерием Каменским. Также с ним играли и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

За "Сборную Ночной Лиги" сыграл целый ряд представителей команд "Лиги Чемпионов 40+", уже завершивших свой турнир в рамках Финала VII Фестиваля, а также региональные представители Ночной Лиги. По традиции ее цвета защищали председатель Попечительского совета Ночной Лиги, президент "Норникеля" Владимир Потанин, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В итоге победу одержала команда президента, а сам Путин забил пять шайб.

Отметим, что Вадим Смагин уже не в первый раз принимает участие в подобных встречах. Алтайский депутат несколько лет развивает команду "Бочкари", которая заняла первое место и стала обладателем "Малого Кубка Лиги Надежды" в финале НХЛ в Сочи.

До этого с Путиным уже играл другой представитель Алтайского края — Валерий Кайгородов.