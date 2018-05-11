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Баррель нефти может подорожать в 2019 году до 100 долларов, передает РИА Новости, ссылаясь на Bloomberg, который, в свою очередь, приводит прогноз Bank of America.

Так, приводится мнение, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые накануне торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во втором квартале следующего года. При этом не исключается, что в 2019 году баррель нефти способен подорожать и до 100 долларов.

Факторами, позволяющими говорить об этом, называются возможное продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также санкции США в отношении Ирана. Кроме того, существуют риски срыва поставок "черного золота" из Венесуэлы.

Впрочем, также приводится точка зрения аналитиков Goldman Sachs, согласно которой рост цен на нефть будет краткосрочным.