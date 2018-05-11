Фото: nur.kz
Баррель нефти может подорожать в 2019 году до 100 долларов, передает РИА Новости, ссылаясь на Bloomberg, который, в свою очередь, приводит прогноз Bank of America.
Так, приводится мнение, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые накануне торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во втором квартале следующего года. При этом не исключается, что в 2019 году баррель нефти способен подорожать и до 100 долларов.
Факторами, позволяющими говорить об этом, называются возможное продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также санкции США в отношении Ирана. Кроме того, существуют риски срыва поставок "черного золота" из Венесуэлы.
Впрочем, также приводится точка зрения аналитиков Goldman Sachs, согласно которой рост цен на нефть будет краткосрочным.
Комментарии
Значит и бензин будет 3 копейки?????
наконец заживем!
Да чтож это такое? Тока тока стабильность началась.. Опять бенз подорожает...
губенки раскатали
92-й уже за 38, 95-й - за 40.
Каждая заправка по новой цене.
Твари.
Как вовремя рубль то от нефте-доллара отвязали, ух малацы.
40 - 19(себестоимость) в бюджет (отличное правило бюджетное), а остальные 60 в СШП, и пусть они гниют
Пережили стабильность, переживем и изобилие
11.05.2018 12:53
- гость -
дык глобализация. какой тебе заьугорный буржуй будет продавать за три копейки нефть, когда 100 баксов торгуется за бочку на рынке
Уважаемая редакция, а чего вы информацию коверкаете? Goldman Sachs Group Inc. ожидает роста цен в 2019 году до 82,5 доллара за бочку.
11.05.2018 13:09
- гость -
Все ролики А.А. Навального пересказали)
Вы всему верите, что там говорится?
11.05.2018 13:34
- гость -
Это, вообще-то, аналитики Bank of America и Goldman Sachs Group Inc.так считают. И об этом сообщает не Россия1, а вполне себе американский Bloomberg.
Только рубль уже не вернется ни к 56, ни тем более к 33