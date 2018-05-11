В Алтайском крае для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования зарегистрированы 12 954 человека. Из них 11 888 выпускников 11-го класса. Об этом порталу Amic.ru сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Самый популярный предмет для алтайских школьников — обществознание. Его выбрали 6,5 тыс. выпускников. Потом идут физика, история, химия. Специалисты отмечают, что подобная тенденция отмечается из года в год.

"Я считаю, что результаты ЕГЭ 2017 года были неплохими. Мы улучшили результаты по восьми предметам, повысили баллы относительно себя. У нас увеличилось количество работ в 100 баллов в полтора раза. В 2016 году было 62 работы, в 2017-м — 92. У нас снизилось количество выпускников, которые не прошли итоговую аттестацию", — ранее рассказала порталу Amic.ru начальник отдела регионального министерства образования Ирина Дроздова.

Эксперты отмечают, что некоторые алтайские выпускники выбирают для поступления ведущие вузы Новосибирска, например НГУ, и московские вузы. Также в "почете" Пекин, Чехословакия. В основном абитуриенты выбирают вузы в других регионах по тем направлениям, которых нет в Алтайском крае.