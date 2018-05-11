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Журналист Максим Шевченко заявил, что прекращает свое членство в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил агентству, что совет запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности подробную информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы понять, кто нападал на митингующих в столице. Отмечается, что в день акции некоторые СМИ опубликовали снимки с мест митинга, на которых люди в казачьей форме нападали с применением силы на митингующих.

"Я заявляю о прекращении своего членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ… публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы... участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события стали для меня последней чертой, за которой членство в СПЧ становится невозможным", — цитирует агентство сообщение Шевченко.