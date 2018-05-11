"Семейные выходные" в ТРЦ "Пионер" продолжаются! Помимо удачных покупок, здесь можно весело провести время в "Пионер парке" и вкусно перекусить на просторном фуд-корте, расположенном на 4-м этаже. А каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов любой желающий, будь это взрослый или ребенок, может полакомиться сладкой ватой абсолютно бесплатно!

Что ждет посетителей в ближайшие выходные? Так, в воскресенье, 13 мая, в 16 часов начнется мастер-класс, на котором все желающие смогут сделать одуванчик из фоамирана. Мастер-класс будет проходить при поддержке хобби-маркета Hand Mad.

Посмотреть фотографии с прошедшего мастер-класса "Рисуем сову", который состоялся 6 мая, можно здесь.

ТРЦ "Пионер" — проведем семейные выходные вместе!

г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В,

фуд-корт, 4-й этаж

тел.: 8 (3852) 29-04-15

pioneermall.ru

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