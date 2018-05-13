Кровавая свадьба и другие исторические события 13 мая

ежедневник

13 мая: события в мире и стране

13 мая день рождения могли бы отмечать государственные банки. Именно в это день, в 1754 году дочь Петра первого Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в России государственного банка. То был Дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, который выдавал ссуды помещикам под залог земли. Кредиты для дворян были дешевыми — всего 6% в год. А суммы крупными — до 10000 рублей. По тем временам большие деньги. Государство и лично Елизавета тогда были заинтересованы в развитии коммерции.

Российский Черноморский флот празднует сегодня день рождения. Именно в этот день в 1783 году, спустя два месяц после присоединения Крыма к России, несколько кораблей Азовской флотилии вошли в черноморскую Ахтиарскую бухту. Скоро здесь начал строиться город Севастополь. Он на многие годы стал главной базой российского флота. Сейчас Черноморский флот отвечает за военную безопасность РФ на юге. В составе флота надводные корабли, подводные лодки, морская ракетоносная и истребительная авиация.

В 1770 году в этот день состоялось бракосочетание 16-летнего наследника французского престола, в будущем короля Людовика XVI на 14-летней Марии Антуанетте. Торжества омрачились гибелью большого количества людей. Сначала во время венчания в Версале толпа придворных сбила с ног и насмерть задавила почти сотню швейцарских гвардейцев. Позже на площади во время фейерверка парижане в стране устроили давку, было много погибших. По некоторым данным, около тысячи человек.

В 1836 году в России началось строительство первой железной дороги общественного пользования. Маршрут был Петербург — Царское Село — Павловск. На стройке трудилось более трех тысяч человек. Работали лопатами и кирками. К концу года открыли движение между Царским Селом и Павловском (3,5 версты). Но вся дорога еще не была достроена. Официально открытие же состоялось 11 ноября 1837 года. Кстати, первые поезда были бесплатными. А дорога однопутной. Поездка занимала 42 минуты, средняя скорость движения была 32 км/час.

В 1950 году состоялась первая гонка первого чемпионата "Формулы-1". Это произошло в английском городе Сильверстоуне. Первым чемпионом мира и первым победителем Гран-при стал итальянец Джузеппе Фарина.

В 1991 году впервые в эфир вышла телевизионная программа "Вести". Первый выпуск вела Светлана Сорокина. Он шел 10 минут.

В 2000 году указом президента в России были созданы федеральные округа, которые возглавляли подотчетные главу государства полномочные представители. Сначала их было семь: Кстати, этим же Указом в России были созданы семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Затем из Южного ФО был выделен Северо-Кавказский округ. Недавно появился девятый — Крымский федеральный округ. Полномочные представители должны контролировать исполнение президентских решение и решению федеральных органов власти.

Подробнее о том, зачем нужны полпреды, кто обычно занимает эту должность и кто сейчас ее занимает, читайте на сайте Amic.ru в сегодняшнем материале "Кто такие полпреды и зачем они появились в России"

А еще в этот день в 1804 году родился русский поэт, публицист Алексей Хомяков. Его считают основоположником славянофильства. Основные положения самобытности России он прописал в статье "О старом и новом".

В 1857 году родился индийский врач Рональд Росс. В те время считалось, что малярия передается через воздух. Он доказал, что заражение происходит через комариный укус. За что получил Нобелевскую премию.