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Основные показатели социально-экономического развития показали рост в Алтайском крае по итогам первого квартала текущего года. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на данные Росстата.

В ведомстве отметили, что оборот краевых организаций составил 269,5 миллиарда рублей, или 100,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а промышленные предприятия отгрузили продукции на 86,1 миллиарда рублей.

Издание сообщило, что в регионе стали выпускать больше автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования, прочих транспортных средств и оборудования, химических веществ.

Успех был достигнут в сфере обработки древесины; в производстве одежды и текстильных изделий; в изготовлении бумаги и бумажных изделий, полиграфической продукции.

В Алтайском крае стали выпускать больше следующей продукции: сливочного масла (129,8%); сыворотки (125,7%); сыров; продуктов сырных и творога (116,1%); мясных консервов (122,1%); мороженого (120,9%); крупы (114,5%); молока обработанного (108,5%); продуктов зерновых для завтрака (108,2%); масел растительных нерафинированных (103,1%); воды минеральной (на 32,2%); напитков безалкогольных (на 9,7%).

Рост зарплаты зафиксирован в области здравоохранения (на 24,3%); образования (на 23,4%); культуры (в 1,5 раза); сельском хозяйстве (на 12%); обрабатывающей промышленности (на 8,6%).

Кроме этого, регион стал лидером по Сибири в следующих отраслях: по производству скота и птицы на убой (58,2 тыс. тонн), по производству молока (261,7 тыс. тонн). Занял второе место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири (3484,7 рубля), а также вошел в тройку лидеров по объему жилищного строительства.

В целом сельхозтоваропроизводители региона за три месяца с начала года произвели продукции на общую сумму свыше 14,7 миллиарда рублей, или 101,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства продукции наблюдался как в крестьянских (фермерских) хозяйствах (109,8%), так и в сельскохозяйственных организациях (104,9%). Что касается сферы строительства: в регионе построено 803 здания и сооружения общей площадью 316,3 тыс. кв. метров (четвертая позиция среди сибирских регионов). За январь-март на территории края введено в эксплуатацию 3058 новых квартир общей площадью 210,0 тыс. кв. м, что в 2,3 раза больше аналогичных показателей прошлого года. Также по сравнению с ними увеличен ввод жилья в 32 муниципальных районах и семи городских округах края.