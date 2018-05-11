Фото: cepia.ru
Основные показатели социально-экономического развития показали рост в Алтайском крае по итогам первого квартала текущего года. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на данные Росстата.
В ведомстве отметили, что оборот краевых организаций составил 269,5 миллиарда рублей, или 100,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а промышленные предприятия отгрузили продукции на 86,1 миллиарда рублей.
Издание сообщило, что в регионе стали выпускать больше автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования, прочих транспортных средств и оборудования, химических веществ.
Успех был достигнут в сфере обработки древесины; в производстве одежды и текстильных изделий; в изготовлении бумаги и бумажных изделий, полиграфической продукции.
В Алтайском крае стали выпускать больше следующей продукции: сливочного масла (129,8%); сыворотки (125,7%); сыров; продуктов сырных и творога (116,1%); мясных консервов (122,1%); мороженого (120,9%); крупы (114,5%); молока обработанного (108,5%); продуктов зерновых для завтрака (108,2%); масел растительных нерафинированных (103,1%); воды минеральной (на 32,2%); напитков безалкогольных (на 9,7%).
Рост зарплаты зафиксирован в области здравоохранения (на 24,3%); образования (на 23,4%); культуры (в 1,5 раза); сельском хозяйстве (на 12%); обрабатывающей промышленности (на 8,6%).
Кроме этого, регион стал лидером по Сибири в следующих отраслях: по производству скота и птицы на убой (58,2 тыс. тонн), по производству молока (261,7 тыс. тонн). Занял второе место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири (3484,7 рубля), а также вошел в тройку лидеров по объему жилищного строительства.
В целом сельхозтоваропроизводители региона за три месяца с начала года произвели продукции на общую сумму свыше 14,7 миллиарда рублей, или 101,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства продукции наблюдался как в крестьянских (фермерских) хозяйствах (109,8%), так и в сельскохозяйственных организациях (104,9%). Что касается сферы строительства: в регионе построено 803 здания и сооружения общей площадью 316,3 тыс. кв. метров (четвертая позиция среди сибирских регионов). За январь-март на территории края введено в эксплуатацию 3058 новых квартир общей площадью 210,0 тыс. кв. м, что в 2,3 раза больше аналогичных показателей прошлого года. Также по сравнению с ними увеличен ввод жилья в 32 муниципальных районах и семи городских округах края.
Комментарии
Занял второе место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири
с нетерпением ждем снижения величины прожиточного минимума за 4 квартал 2017 года ))
чего еще нарастил наш бюджет? Брюшко ченуши нарастили после НГ осваивая украденное. Такие сказки пишут, как напишут так напишут хоть стой хоть падай.
молока стало больше на 8%, а продукции из него почти на 60%, это как???