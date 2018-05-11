Фото: Александр Александров/vk.com/barneos22

Житель Барнаула Александр Александров запечатлел в небе над городом утром 11 мая эффект гало.

Снимки, сделанные горожанином, опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Снова природа радует нас красивыми явлениями! Сегодня, 11.05.2018, наблюдал гало. Фото сделаны на ул. Загородной — Гоголя в 07:45", — рассказал автор заметки.

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Гало — это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.