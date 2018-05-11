Фото: syktsu.ru

Систему обнаружения голосовых подделок разработали молодые алтайские ученые. Проект реализуется на базе опорного вуза Алтайского государственного университета, пишет "Катунь 24", ссылаясь на "АП" и сайт образовательного учреждения.

Отмечается, что новая система обнаружения голосовых подделок позволит установить личность человека по голосу и проверить, редактировалась ли данная голосовая запись.

Проект разрабатывается на протяжении 2,5 лет, исследователи добились значительных успехов, пишет канал. На данный момент созданы аналитические модули, которые позволяют обнаруживать подделки и искать в речи образцы, записанные на диктофон, с 12% вероятностью ошибки.

Целью системы является борьба с мошенничеством. В основе технологии лежат методы машинного обучения, которые на основании характеристик голоса выявляют голосовые подделки. Канал подчеркивает, что сейчас биометрические технологии активно развиваются и используются в качестве подходов к идентификации личности по биометрическим данным (голосовой пароль).