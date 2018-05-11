Фото: vk.com/incident_22
Жители Бийска возмущены актом вандализма у Мемориала Славы, где злоумышленники вырвали решетку у Вечного огня и разбросали принесенные сюда цветы.
Как сообщает "Бийский рабочий", инцидент произошел через несколько часов после многолюдного шествия и возложения цветов и венков к мемориалу.
"На сегодняшний момент точно нельзя сказать, кто это сделал. Однако с большой вероятностью можно предположить, что совершили злодеяние люди без определенного места жительства", — отмечает издание.
Напомним, что осенью прошлого года в Бийске бездомный получил тяжелые ожоги, сняв решетку с Вечного огня, чтобы достать мелочь, которую часто бросают посетители мемориала.
Комментарии
Чтоб вы сгорели в аду!
Вандалы они такие, что там решетка - Ильича с площади Октября уволокли...
срочно найти, и вырвать им очко
Бомжики мелочь собирали.