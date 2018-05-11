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Известный рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, являющийся владельцем сети бургерных, веб-студии, решил открыть фитнес-центр. Об этом сообщает Life.

Издание пишет, что 7 мая была зарегистрирована компания "Меркурий фитнес", среди совладельцев которой числится Тимати (ему принадлежит 7%-ная доля в уставном капитале).

Профиль фирмы — деятельность фитнес-клубов. Адрес, согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", — башня "Меркурий Сити" (в Москва-Сити), пишет издание.

Отмечается, что информация о планах Тимати открыть сеть фитнес-клубов, кофеен и образовательных центров до середины текущего года появилась еще в июле 2017 года. Инвестиции в проект не раскрывались.

В совладельцах "Меркурий фитнес" также значатся Арман Ептышев (65%), Павел Курьянов (продюсер, соучредитель группы компаний Black Star, 14%), Кирилл Маслиев и Илья Платонов (по 7%).

Издание пишет, что бизнес-интересы рэпера вышли за пределы одной только музыки. Музыкальный лейбл Black Star, основанный им в 2011 году, лишь в 2016 году принёс исполнителю и его партнёрам 35,9 млн чистой прибыли. В 2013-м музыкант запустил свою линию одежды под брендом Black Star Wear, а в 2017 году Юнусов основал сеть ресторанов быстрого питания Black Star Burger. В том же году Тимати с партнерами основал студию веб-дизайна "Блэк таргет".

Кроме этого, Тимати принадлежит доля в футбольном агентстве Black Star Sport. В конце апреля этого года он сообщил в своём аккаунте в Instagram, что с 1 мая начинает работать его салон красоты для девушек 13 Girls.

Forbes пишет, что в 2016 году Тимати занял 11-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских исполнителей.