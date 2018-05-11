Фото: "Гражданский патруль"

Активисты общественной организации "Гражданский патруль" нашли дефекты на дорожном покрытии, отремонтированном по программе "Безопасные и качественные дороги". Речь идет об участке Советской Армии в границах проезда Трамвайного и улицы Северо-Западной. Судя по фотографиям, на дороге появилась трещина. При этом дорога имеет пятилетнюю гарантию от подрядчика.

"Во время визуального осмотра обнаружили 8 поперечных трещин. Я неоднократно наблюдал, что в дальнейшем из таких трещин образуются ямы", — сообщил представитель "Гражданского патруля" в Барнауле Игорь Берг.

Отметим, что активисты также представили официальный ответ мэрии Барнаула за подписью первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова, который сообщил, что проезжая часть находится в нормативном состоянии. При этом чиновник напомнил активистам, что подрядчик в лице ООО "Алтайдорстрой" обязан, согласно муниципальному контракту, следить за нормативным состоянием дороги.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта рассказали о дефектах и трещинах на дорогах Барнаула, которые были отремонтированы в 2017 году по программе "БКД".

Координатор проекта "Безопасные и качественные дороги" от Общероссийского народного фронта, руководитель предприятия "Дорожные знаки Алтая" Евгения Гущина рассказала, что дефектов на дорожных объектах, отремонтированных в 2017 году, достаточно много. Все они находятся на контроле. Есть серьезные замечания по просадке люков, трещинам, водоотведению. Все эти замечания устраняются подрядчиками за собственные средства.