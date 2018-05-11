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Выпускник школы в селе Новоберезовское Забайкальского края напал с ножом на ее директора. Пострадавшего доставили в больницу, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая. В полицию поступило сообщение из Шилкинской центральной районной больницы о том, что туда доставлен мужчина с несколькими ножевыми ранениями. "Полицейские установили злоумышленника. Им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберезовское", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Замглавы села Елена Большакова сообщила агентству, что 18-летний нападавший в текущем году окончил местную школу. Вечером он пришел к дому директора, а когда тот открыл калитку, молодой человек нанес ему несколько ножевых ранений и убежал. Его опознали по следам кроссовок. "Полиция взяла у него показания, а потом отпустила", — добавила Большакова.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что поступок нападавшего расценивается как покушение на убийство. В пресс-службе СУ СКР отметили, что сейчас уголовное дело находится на рассмотрении прокуратуры и в ближайшее время может быть передано в Следственный комитет.

Официальной информации о мотивах молодого человека нет, но местные СМИ сообщили, что выпускнику не понравилась характеристика, написанная директором. В администрации села подтвердили, что слышали о подобной версии. В Минздраве региона отметили, что пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении хирургии Шилкинской ЦРБ.

Новоберезовское находится в центральной части Забайкальского края, более чем в 200 км от Читы и в 51 км от города Шилка. Здесь живут порядка 350 человек, в селе одна школа.