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Барнаулец предстанет перед судом по обвинению в избиении своей сожительницы, в результате которого женщина скончалась. Кроме того, ему инкриминируют кражу и угон автомобиля.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый, приехав в Барнаул из другого региона в конце 2017 года, познакомился с двумя женщинами и периодически сожительствовал с каждой из них, вводя их в заблуждение относительно своего отсутствия, прикрываясь вахтовым методом работы.

В январе текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с одной из сожительниц, которая высказала недовольство тем, что он не имеет постоянной работы и злоупотребляет спиртным.

В ответ на это обвиняемый взял табурет, нанес несколько ударов в область головы потерпевшей. Затем он похитил имущество общей стоимостью 44 тысячи рублей, взял ключи от автомобиля, принадлежащего женщине, и решил скрыться с места преступления.

"Через некоторое время домой пришла дочь потерпевшей и увидела свою мать лежащей в крови на кровати, которая была еще в сознании и сказала, кто ее избил. Дочь вызвала скорую помощь, но врачи помочь женщине уже не смогли. По прибытии в медицинское учреждение потерпевшая от полученных травм скончалась", — добавляют в надзорном ведомстве.

Обвиняемый же после совершенного преступления поехал ко второй сожительнице и начал распивать с ней спиртные напитки, купленные на похищенные деньги.

На следующий день мужчина был задержан. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.