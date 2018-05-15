Рефинансирование кредитов – выход из долгового тупика

Кредитование стало в России популярным способом приобретения желаемого. Однако часто возникает такая ситуация, когда заемщик не в силах справиться с внесением ежемесячных платежей в банк. В таких ситуациях на помощь может прийти рефинансирование. Что дает эта услуга и могут ли ею воспользоваться барнаульцы – мы выяснили у директора по региональному развитию "Рефинансируй.рф" Евгения Сивцова.

Евгений, расскажите об этом достаточно новом для нас виде услуг. Что такое рефинансирование?

15-20 лет назад, когда в стране начался бум кредитования физических лиц, многие из нас с удовольствием покупали технику, автомобили и прочие блага цивилизации в кредит. Мгновенно стала популярной ипотека, ведь для миллионов россиян это стало способом решения квартирного вопроса. В итоге сегодня россияне довольно сильно, что называется, "закредитованы".

Однако у всего есть обратная сторона, и кредитование не исключение. Тысячи россиян получили кредиты с начала 2000-х годов – то есть с начала бума потребительского кредитования в России — по весьма высоким процентным ставкам. Всего же в настоящее время, по оценкам экспертов, до 30% граждан, получивших кредиты, находятся в преддефолтном состоянии или уже ушли в небольшую просрочку. Преимущественно это добропорядочные заемщики, которые имеют проблемы с платежеспособностью по разным причинам. Все эти люди — наши потенциальные клиенты. Мы помогаем им платить меньше, получать выгоду и экономить семейный бюджет.

Если быть точнее, мы проводим оценку текущего финансового состояния клиентов с учетом долговой нагрузки и принимаем решение о рефинансировании. Кроме банковских кредитов мы рефинансируем микрозаймы, полученные в сторонних микрофинансовых компаниях. В результате процедуры рефинансирования все займы клиента объединяются и изменяется периодичность внесения платежей. В итоге если раньше нужно было платить в несколько компаний два раза в месяц, то теперь платеж один и он ежемесячный. Все как в банке!

В чем же суть предложения?

Все просто. Мы погашаем все долги заемщика, а клиенту предлагаем заключить новый кредитный договор на более приемлемых для него условиях. В результате размер ежемесячного платежа становится меньше, и у заемщиков появляется возможность своевременно вносить необходимую сумму. В результате ставка по рефинансированным долгам снижается в несколько раз, срок может быть увеличен, и размер ежемесячного платежа становится посильным для заемщика. Что самое интересное: с помощью рефинансирования можно объединить несколько кредитов и займов в один.

Кто может обратиться к вам и есть ли ограничения по количеству займов и кредитов, которые можно рефинансировать?

Клиент должен быть гражданином РФ и иметь постоянный доход. При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы, но это все решается в индивидуальном порядке.

Клиенты могут рефинансировать неограниченное количество микрозаймов и кредитов. Если у клиента проблемы с платежеспособностью, то ему выгоднее увеличить срок рефинансирования, чтобы снизить ежемесячную сумму платежа.

Мы предлагаем процентную ставку гораздо ниже, что позволяет клиенту платить одному кредитору комфортный платеж любым удобным способом, без комиссии.

Расскажите о рефинансировании ипотеки. Эта тема для многих более чем актуальна, так как люди получили ипотечные кредиты 3-5 лет назад с высокими ставками.

С начала 2018 года мы принимаем заявки на рефинансирование ипотеки во всех наших офисах. Процедура рефинансирования проводится в сотрудничестве с ведущими российскими банками. Все наши услуги по оформлению документов и рассмотрению кредитных заявок абсолютно бесплатны. Специалисты консультируют клиентов, помогают им в выборе оптимальных финансовых решений и могут подобрать заемщику такое предложение, при котором его семейный или личный бюджет станет более эффективным.

Наше дело — разобраться в датах и периодичности платежей, в сроках договоров. Может ведь получиться и так, что какой-то кредит уже и не имеет смысла рефинансировать. Наш сотрудник для того и нужен, чтобы правильно разобраться во всех нюансах долговой нагрузки человека и сделать ему хорошее предложение.

Рефинансировать свои кредиты, в особенности ипотеку, выгодно именно сейчас, в нынешних экономических реалиях, когда вслед за снижением ключевой ставки Центробанка резко снизились ставки по кредитам для людей.

Вы говорите о том, что в ваших офисах работают финансовые советники. Могут ли они помочь тем, кто хочет заняться инвестициями на фондовом рынке и не имеет долгов, который хотел бы рефинансировать прямо сейчас?

С радостью могу сказать, что теперь в офисах "Рефинансируй.рф" можно открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (так называемый ИИС). Услуга по открытию этих счетов, как и все услуги в офисах "Рефинансируй.рф", бесплатная.

После открытия счета у клиента появляется персональный биржевой советник, который в реальном времени (по телефону) может клиенту посоветовать, какую акцию купить/продать или стоит ли вкладывать деньги в облигации. Биржевой советник только консультирует клиента, а окончательное решение, покупать или продавать – за клиентом. Также биржевой советник может предоставить актуальную аналитическую информацию по конкретной компании или в целом по отрасли.

Расскажите подробнее — что такое ИИС?

Индивидуальный инвестиционный счет – это счет, который предназначен для учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица. ИИС открывается и ведется брокером или управляющим на основании отдельного договора.

Особое преимущество ИИС – возможность получения налогового вычета при зачислении на ИИС денежных средств или при получении дохода по операциям, совершенным с использованием ИИС. То есть открыть ИИС – это не только новые возможности, но и реальная выгода. Налоговый вычет можно получить до 52 тыс. рублей в год.

Впервые об ИИС в России заговорили еще в 2015 году. Государство хотело привлечь частных инвесторов на российский фондовый рынок для поддержания отечественных компаний. По статистике в США на фондовом рынке работает каждый второй гражданин, а в России – каждый 40. А значит, потенциал у этой услуги огромный!

Минимальной суммы для зачисления на ИИС нет. Клиент может внести хоть 1000 рублей и купить всего 1 облигацию. Средняя цена 1 облигации на рынке около 1000 рублей.

Таким образом, теперь офисы "Рефинансируй.рф" не только повышают знания клиентов в области кредитов и займов, но и помогают начать работать на фондовом рынке.

Услуги по открытию счетов оказывает партнер "Рефинансируй.рф" — ГК "Велес Капитал". Это одна из старейших инвестиционных компаний России с 1995 года на рынке финансовых услуг. Компания занимает 2-е место среди ведущих операторов рынка облигаций по итогам торгов на Московской бирже в 2016 году. ТОП-10 инвестиционных компаний России по совокупному объему операций с ценными бумагами. ТОП-10 брокеров по объему клиентских операций на Московской бирже.

11 мая офис "Рефинансируй.рф" открылся в Барнауле. Расскажите о нем.

Офис в Барнауле – один из офисов "Рефинансируй.рф", который мы открыли в рамках нового формата работы. В офисах "Рефинансируй.рф" с 2018 года принимаются заявки не только на рефинансирование микрозаймов, полученных в сторонних микрофинансовых компаниях, как это было с 2015 года, с самого начала нашей работы на микрофинансовом рынке. Теперь у нас можно рефинансировать свои банковские долги: потребительские кредиты и ипотеку, а также, как я уже упомянул, индивидуальные инвестиционные счета.

Получить более подробные консультации, а также подать заявку на рефинансирование можно по телефону 8 (3852) 58-03-88. Адрес офиса: ул. Молодежная, дом 54.

Решение о рефинансировании мы принимаем в течение нескольких рабочих дней. У нас гибкие сроки кредитования, а ставки — ниже, чем в среднем по рынку (часто в несколько раз). Людям это выгодно — приходите к нам и убедитесь сами.