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Россиянам хотят выплачивать пенсии вне зависимости от места жительства

, ИА "Амител"
Сейчас отсутствуют основания для установления соцпенсии не имеющим регистрации по месту жительства в России

Фото: мояоколица.рф

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект ведомственного приказа, предусматривающего назначение социальной пенсии гражданам РФ даже при отсутствии у них постоянной регистрации по месту жительства. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что право на социальную пенсию (по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца) имеют постоянно проживающие в РФ нетрудоспособные граждане. При этом россияне, которые не имеют регистрации по месту жительства, не могут подтвердить факт постоянного проживания в стране. 

"Условие постоянного проживания на территории Российской Федерации <…> является основополагающим и распространяется на все категории граждан, имеющих право на социальную пенсию, независимо от наличия у них гражданства Российской Федерации", — отмечают авторы проекта.

Таким образом, сейчас нет оснований для установления соцпенсии лицам, которые не имеют регистрации по месту жительства в РФ.

Для обеспечения реализации прав на соцпенсию граждан данной категории авторы документа хотят внести изменения в ряд ведомственных приказов.

"Проектом приказа в перечень вносятся изменения, согласно которым постоянное проживание в РФ россиянина, не имеющего подтвержденного регистрацией места жительства на территории страны, может подтверждаться его личным заявлением", — сказано в документе.

Также сообщается, что для получателей пенсионных пособий (страховых, накопительных и пенсий по государственному пенсионному обеспечению) следует проработать экстерриториальный принцип выдачи пенсий.

В тексте приказа Минтруда предлагаются изменения в пакет документов, которые "связаны с процедурами выплаты пособий, в частности, в правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к ней, накопительной пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчёта, корректировки их размера, правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии, определения излишне выплаченных сумм пенсии, административные регламенты предоставления ПФР госуслуги по установлению и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению".

Предлагаемые изменения должны улучшить качество обслуживания пенсионеров, когда они подают заявления при установлении и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по пенсионному обеспечению. Пенсионерам можно будет обратиться для подачи соответствующих заявлений в любой территориальный орган ПФР вне зависимости от места проживания или нахождения выплатного дела получателя пособия.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.05.2018 14:30
- гость -

независимо от наличия у них гражданства Российской Федерации

это узбекские и цыганские бомжары?

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