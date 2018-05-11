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Санкции со стороны США вынудили российского бизнесмена Олега Дерипаску, являющегося совладельцем компании "Русал", отказаться от аренды трех частных самолетов Gulfstream, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, эксплуатация этих воздушных судов оказалась невозможной ввиду ограничений, введенных американской стороной.

Директор компании Freestream, занимающейся продажей данных самолетов, заявил, что бизнесмену попросту пришлось вернуть воздушные суда.

"Он под санкциями, его компании под санкциями, ему пришлось вернуть самолеты. Ему пришлось досрочно прекратить аренду в соответствии с положениями санкций", — приводятся слова руководителя компании Freestream.

Также уточняется, что в настоящий момент эти самолеты выставлены на продажу. Два борта реализуют по цене 29,95 миллиона долларов.