Пятница, 11 Май, 15:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62,52
€ 74,18
538437
22°
Обь
476см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

СМИ: Дерипаска отказался от трех частных самолетов из-за санкций США

, ИА "Амител"
В данный момент воздушные суда выставлены на продажу

Фото: boss-guide.ru

Санкции со стороны США вынудили российского бизнесмена Олега Дерипаску, являющегося совладельцем компании "Русал", отказаться от аренды трех частных самолетов Gulfstream, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, эксплуатация этих воздушных судов оказалась невозможной ввиду ограничений, введенных американской стороной.

Директор компании Freestream, занимающейся продажей данных самолетов, заявил, что бизнесмену попросту пришлось вернуть воздушные суда.

"Он под санкциями, его компании под санкциями, ему пришлось вернуть самолеты. Ему пришлось досрочно прекратить аренду в соответствии с положениями санкций", — приводятся слова руководителя компании Freestream.

Также уточняется, что в настоящий момент эти самолеты выставлены на продажу. Два борта реализуют по цене 29,95 миллиона долларов.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.05.2018 15:25
- гость -

:\ Дерипаску....жалко :\

0  0
11.05.2018 15:38
- гость -

нет не жалко, порадовался даже...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
15:51
Житель Дагестана пострадал в результате перестрелки двух полицейских 0
15:32
СМИ: Суд разрешил Украине отбирать имущество России по всему миру 4
15:21
Каратэ-пацан: как спортсмены со всей Азии съехались на турнир в Барнаул 0
15:12
СМИ: Дерипаска отказался от трех частных самолетов из-за санкций США 2
15:03
Жившего сразу с двумя женщинами барнаульца обвиняют в смертельном избиении 1
14:49
СК направил WADA доказательства "лживых показаний" Родченкова 2
14:33
7 сеансов в качестве зрителя: как краевое УФСБ "разрабатывало" планетарий 3
14:25
Россиянам хотят выплачивать пенсии вне зависимости от места жительства 1
14:12
Общественники рассказали о трещинах на новой дороге с гарантией в Барнауле 7
14:02
Выпускник забайкальской школы напал с ножом на директора 2
13:33
Вандалы вырвали решетку у Вечного огня в Бийске 4
13:29
Рэпер Тимати собирается открыть фитнес-клуб 0
13:22
Около 13 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Алтайском крае в 2018 году 0
13:13
Алтайские ученые создали систему обнаружения голосовых подделок 5
13:04
Барнаулец запечатлел эффект гало в небе над краевой столицей 0
13:00
"Семейные выходные" в ТРЦ "Пионер": новые сюрпризы и развлечения 0
12:52
Алтайский край нарастил социально-экономические показатели в начале 2018-го 4
12:40
Сюрреализм – это я: главные работы великого художника Сальвадора Дали 1
12:31
Ценам на нефть предрекли рост до 100 долларов за баррель 11
12:23
Алтайским автобусам запретили въезд в города чемпионата мира по футболу 1
12:11
Журналист Шевченко вышел из Совета по правам человека 4
12:02
Власти Барнаула намерены благоустроить сквер в исторической части города 0
11:54
Капитальный ремонт улицы Новосибирской начали в Барнауле 3
11:46
Алтайский бизнесмен не смог помешать Путину победить в хоккейном матче 7
11:40
В США рассказали о "не имеющем аналогов" российском оружии 8
11:32
Рубцовск остался без оператора по обращению с ТКО 0
11:21
Ролик с собакой-серфингистом из США набирает популярность в Сети 0
11:12
Юлия Самойлова провалила "Евровидение" и не вышла в финал: что произошло 20
11:03
Похолодание с ливнями, грозами и "минусом" надвигается на Алтайский край 3
10:52
Опрос: повышение пенсионного возраста одобряют лишь 6% россиян 41
10:40
Онколог расскажет, почему на Алтае растет количество пациентов с меланомой 17
10:31
Перебегавший дорогу семилетний ребенок угодил под авто в Горно-Алтайске 0
10:20
Автомобиль едва не слетел в реку с дамбы в Барнауле 1
10:14
В Алтайском крае мужчина украл на почте 20 банок тушенки 11
10:02
Бийчане сообщили об осыпающейся крыше пятиэтажного дома 1
09:54
Житель алтайского села пытался сжечь дом соседа из-за неприязни к нему 0
09:33
Пропавшую в конце апреля жительницу Барнаула нашли живой 7
09:24
Новый десантный вертолет Ми-38Т поднимется в воздух в мае 0
09:16
10 человек тушили загоревшийся дом под Рубцовском 0
09:07
Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на "Евровидении" 15
08:56
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира 10
08:43
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 11 мая 0
08:30
Барнаульский пивзавод стал лучшим клиентом "Алтайэнергосбыта" в 2017 году 0
08:24
Неизвестные сожгли во Львове цыганский табор 8
08:17
Как "Алтай-Кокс" оплачивает обучение студентов 1
08:04
Идеальный пикник: готовимся к поездке на природу 0
08:00
Музей "Как-так?" покажет шоу с сухим льдом, миражами и превращениями 0
07:50
Почему 11 мая можно есть все, что хочется, и при чем тут тюльпаны 0
07:34
Деньги из мусора: как алтайское предприятие частично перерабатывает отходы 3
07:19
40 тонн огурцов не дали ввезти в Алтайский край из Казахстана 2
07:03
Дом с каминным залом и сауной в подвале продают в Барнауле за 11,5 млн руб. 3
06:48
Движение вниз: ХК "Коммунальщик" не нашел денег на Кубок и плей-офф 9
06:32
Когда пройдут "Последние звонки" в школах и как их можно отпраздновать 0
06:17
22 градуса тепла и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 мая 0
06:01
Подрядчик объяснил, почему не спешит устранять трещины в Нагорном парке 29
05:58
Кудрин о предложении возглавить Счетную палату РФ: "И я серьезно подумаю" 6
04:58
Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения" 46
03:36
Мутко недоволен объемом строительства апартаментов в России 14
02:26
Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги и победил 11
01:33
Юный саксофонист-виртуоз Матвей Шерлинг найден мертвым в Москве 4
00:26
Ученые объяснили устойчивость Пизанской башни мягким грунтом и высотой 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.