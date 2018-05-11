Очередное заседание по уголовному делу Барнаульского планетария прошло 11 мая в Октябрьском районном суде. Из сегодняшнего процесса стало понятно, как именно краевое УФСБ расследовало данное дело. Напомним, руководство планетария обвиняют в том, что оно демонстрировало полнокупольные фильмы посетителям без заключения лицензионных соглашений с правообладателем и вопреки его воле.

В планетарий как на работу

Стоит отметить, что фактически все заседание было посвящено допросу свидетеля — старшего оперуполномоченного УФСБ России по Алтайскому краю, который и занимался "разработкой" директора муниципального учреждения Павла Ягодкина и его заместителя Галины Шкловской. Кроме того, сегодня своеобразный урок по гражданскому праву свидетелю обвинения преподнес адвокат обвиняемых Геннадий Гаврилин. Более того, судье несколько раз приходилось делать замечания защитнику, так как иногда, по версии Фемиды, он злоупотреблял своим правом и вместо того, чтобы задавать конкретные вопросы, представлял собственную развернутую позицию на тот или иной вопрос.

На сегодняшнее заседание вновь, как и двумя неделями ранее, не явилась потерпевшая сторона — ООО "Общество Сферического Кино" (ОСК), которая физически располагается в Нижнем Новгороде.

Теперь о самом интересном — что рассказал суду старший оперуполномоченный УФСБ России по Алтайскому краю. Забегая вперед, скажем, что в его словах оказалось немало противоречий по сравнению с теми показаниями, которые он давал на предварительном следствии. Это обстоятельство удивило не только судью и обвиняемых, но и прокурора, по чьей инициативе и был вызван свидетель-силовик.

Вначале представитель УФСБ рассказал, что информация о потенциальном преступлении (использовании планетарием нелицензионных фильмов) поступила в управление в 2016 году. Проверка по делу заняла довольно продолжительный срок.

По запросу в ОСК УФСБ выяснило, что только 2 фильма из своего репертуара планетарий использует законно, остальное — якобы с нарушением авторских прав. В августе 2016 года старший оперуполномоченный УФСБ посетил сразу семь сеансов в Барнаульском планетарии. Билеты он приобретал как обычный зритель, а в ходе фильмов-лекций добросовестно все фиксировал на видео, включая титры.

После этого все материалы были переданы в ОСК для идентификации. В данной компании подтвердили, что именно они являются правообладателем данных фильмов. При этом в ряде случаев названия работ были переделаны. По версии силовиков — для сокрытия факта незаконного использования авторских прав.

Какие точно сеансы посещал представитель УФСБ, в суде он назвать затруднился, мотивировав это тем, что события происходили достаточно давно.

Адвокат Геннадий Гаврилин пытался объяснить старшему оперуполномоченному, что в данном случае речь идет всего лишь о дистрибьюторском соглашении между ОСК и фирмой из Гонконга, а значит, здесь если и может наступать ответственность, то только гражданская, но никак не уголовная.

Далее юрист стал указывать на возможные ошибки, которые были допущены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников ФСБ. Так, выяснилось, что последний направлял запрос только в ОСК, но при этом почему-то проигнорировал Минкультуры РФ, которое выдает прокатное удостоверение на подобную продукцию. Это замечание силовик парировал тем, что федеральное ведомство не имеет никакого отношения к данной коммерческой истории.

Адвокатское соло

"Далее, если предположить, что владельцем исключительного авторского права на самом деле является фирма из Гонконга, которая якобы и заключила дистрибьюторское соглашение с ОСК, то где таможенная декларация об уплате в бюджет РФ соответствующего сбора от иностранной кинопродукции? Опять же, где доказательство, что азиатская компания была именно исключительным обладателем авторских прав?" - продолжил наступать Геннадий Гаврилин. К слову, по данным директора Барнаульского планетария Павла Ягодкина, такой компанией является еще и новосибирское "Альтаир 360".

Между тем, по словам Ягодкина, на афишах Барнаульского планетария всегда указывается не название фильма, а лекция, которая в том числе включает в себя кинопродукт. "Так, предположим, лекция "Необыкновенные небесные явления" представлена в трех вариантах — там даже хронометраж фильма отличается в зависимости от возраста аудитории: он варьируется от 20 до 27 минут", — уточнил суду директор планетария.

Еще один момент, на котором заострил внимание юрист, — кто на самом деле является автором фильма. По версии адвоката, это те люди, чьи фамилии указаны в титрах, но никак не ОСК, и тем более не азиатская компания.

"Насколько вообще эта продукция (по сути, контрафакт) законно распространялась на территории России? Опрашивали ли вы на данный счет патентного поверенного?" - вновь задал риторический вопрос Гаврилин.

После последней реплики представитель УФСБ выразил удивление, заявив, что незнаком с такой профессией, и, на его взгляд, это все больше начинает напоминать какую-то экзаменовку по гражданскому праву РФ, не имеющую ничего общего с рассматриваемым уголовным делом.

Когда прокурор попыталась несколько охладить пыл адвоката, последний заявил, что гособвинитель ошибся, пойдя на поводу у следствия и утвердив обвинительное заключение по этому делу.

Планетарий без "крыши"

Далее заседание суда приобрело совсем уж неожиданный поворот, после того как слово взяла Галина Шкловская. Она эмоционально рассказала суду, что когда УФСБ только начинало заниматься делом планетария, старший оперуполномоченный, который сегодня выступает как свидетель, при беседе тет-а-тет откровенно спрашивал у Шкловской, есть ли у нее кто-то из "покровителей наверху" среди силовых структур. Второй эпизод, возмутивший замдиректора планетария, — тот факт, что силовики специально собрали на Павла Ягодкина отрицательную характеристику, чтобы опорочить его в глазах суда. Судья в ответ вынесла замечание обвиняемой, заявив, что обе реплики никакого отношения к сути дела не имеют.

Однако вернемся к гражданским правоотношениям ОСК и Барнаульского планетария. В заключительной части сегодняшнего заседания Павел Ягодкин рассказал, что лицензионное соглашение у МБУК заключено на 2 полнокупольных фильма, при этом планетарий в рамках соглашения уже перечислил за последние 1,5 года ОСК 934 тысячи рублей. При этом ряд фильмов, которые демонстрировали посетителям, специально переозвучивали — из-за мешающего акцента диктора. "Что вам не давало ранее заключать такие соглашения напрямую с авторами произведений?" - спросила судья. "Мы уже оформили несколько подобных соглашений, — ответил Ягодкин, — а связано это было со сложностями с новым сервером, который поставил планетарию ОСК".

На вопрос Геннадия Гаврилина, почему эта сторона деятельности планетария не нашла своего отражения в материалах уголовного дела, представитель УФСБ ответил, что все законные операции мунучреждения его не интересовали. При этом УФСБ, равно как и Следкомом, в дальнейшем не был определен перечень фильмов, за которые делались отчисления ОСК, констатировал адвокат Гаврилин.

Следующее заседание по этому неординарному делу пройдет 22 мая. Портал Amic.ru продолжит следить за развитием событий.