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Ремонт автодороги "Урожайный — Струково — Новые Зори — Шахи" за почти 80 миллионов рублей начался в Павловском районе Алтайского края по программе "Безопасные и качественные дороги".

Ремонтом занимается подрядная организация ООО "Барнаульское "ДСУ №4", которая использует на объекте современные технологии. Речь идет об укреплении основания дороги методом холодного рейсайклинга с добавлением цемента, после чего выполнят устройство двух слоев из асфальтобетона. После этого будет проходить переустройство водопропускных труб и установка еще одной.

Подобная технология позволяет фрезировать и перерабаотывать старое покрытия с органическими или минеральными смесями, укладывая новую дорогу. Как отметили в Минстройтрансе региона, вместе с ремонтом дороги на участке прокладываются линии коммуникации. Данный участок входит в барнаульскую агломерацию и необходим жителям Павловского района. Кроме того, именно эта дорога ведет к новому стрелковому клубу "Магнум", открытом в прошлом году.

Всего по программе "Безопасные и качественные " дороги в 2018 году в Барнауле отремонтируют 44 дороги на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. В настоящее время подрядными организациями выполняются работы по ремонту 17 улиц.