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Сотрудники СКР собрали доказательства, которые должны опровергнуть слова экс-исполняющего обязанности главы ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление официального представителя СК Светланы Петренко.

В сообщении сказано, что "объективные доказательства опровергают лживые показания Родченкова" о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене биоматериала ночью.

СКР предоставил в WADA копии протоколов препровождения допинг-проб спортсменов, а также документы по регистрации и аликвотированию биоматериалов в Сочинской лаборатории в 2014 году.

"Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование", — говорится в сообщении следователей.

Речь идет о пробах спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.