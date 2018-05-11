Фото: kurgan.sledcom.ru
Сотрудники СКР собрали доказательства, которые должны опровергнуть слова экс-исполняющего обязанности главы ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление официального представителя СК Светланы Петренко.
В сообщении сказано, что "объективные доказательства опровергают лживые показания Родченкова" о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене биоматериала ночью.
СКР предоставил в WADA копии протоколов препровождения допинг-проб спортсменов, а также документы по регистрации и аликвотированию биоматериалов в Сочинской лаборатории в 2014 году.
"Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование", — говорится в сообщении следователей.
Речь идет о пробах спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.
Комментарии
Во-первых - очень долго собирали доказательства, которые лежали на поверхности
Во-вторых - ВАДЕ плевать на любые доказательства, и уж кому, как не СК это знать
по моему, российским документам и СК уже никто не верит