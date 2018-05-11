Фото: barnaul.org

Сезон экскурсий стартует в Барнауле с 12 мая, информирует пресс-центр городской администрации.

Власти краевой столицы уточняют, что жители города и гости Барнаула смогут побывать более чем на 40 экскурсиях. Среди них — "Барнаул горнозаводской", "Барнаульский сереброплавильный завод", "Барнаул купеческий", "Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны".

В этом году экскурсионные прогулки будут проходить по средам, четвергам и субботам.

Список ближайших экскурсий выглядит так:

"Барнаульский сереброплавильный завод", 12 мая, 15:30. Место встречи туристической группы: улица Ползунова, 39 (музей "Мир камня"). Продолжительность: 1,5 часа. Стоимость: 100 руб./чел. (взрослый), 50 руб./чел. (детский). Записаться на экскурсии по телефонам (3852) 69-14-70, 69-14-80;

"Pharmacy…- из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае", 16 мая, 17:00. Место встречи туристической группы: улица Ползунова, 42 (КТЦ "Горная аптека"). Продолжительность: 2 часа. Стоимость: 150 руб./чел. (для группы от 5 чел.). Записаться на экскурсии по телефону: (3852) 53-62-67;

"Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны", 17 мая, 18:00. Место встречи туристической группы: Мемориал Славы, площадь Победы. Продолжительность: 1 час. Стоимость: 150 руб./чел. (для группы от 6 чел.). Записаться на экскурсии по телефону: (3852) 60-47-12;

"Нагорный парк", 17 мая, 19:00. Место встречи туристической группы: нижние террасы лестницы в Нагорный парк. Продолжительность: 1,5 часа. Стоимость: 150 руб./чел. Записаться на экскурсии по телефону: (3852) 63-35-75.

Телефон отдела по развитию туризма: (3852) 370-342.