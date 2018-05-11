Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Около 3500 каратистов из 10 стран мира съехались в Барнаул на IX международный детско-юношеский фестиваль единоборств "Детям планеты – мир без наркотиков" и IV олимпиаду боевых искусств "Сибирь – Азия". Торжественное открытие состоялось в пятницу, 11 мая, во Дворце зрелищ и спорта Алтайского края.

Эти масштабные соревнования посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию общества "Динамо" и 300-летию российской полиции. На соревнования приехали из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Японии, Абхазии, ДНР. Специальным гостем стал президент Всемирной федерации косики каратэ, многократный чемпион мира, обладатель 8-го дана Масамитсу Кудака (Япония). Он по-восточному был краток: поклонился спортсменам, поблагодарил организаторов за приглашение и пожелал всем побед.

Более разговорчив, в отличие от японского мастера, был заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин, который поприветствовал от имени губернатора всех участников на алтайской земле. Также в церемонии открытия приняли участие руководители всех силовых ведомств Алтайского края.

Всего на соревнованиях представлено 16 видов единоборств: каратэ WKF, спортивное контактное каратэ, тхэквондо ITF, восточное боевое единоборство (кобудо), восточное боевое единоборство (сётокан), рукопашный бой, кунг-фу, киокусинкай, панкратион, всестилевое каратэ (ограниченный контакт), всестилевое каратэ (полный контакт), каратэ SKIF, кикбоксинг фулл-контакт, кикбоксинг лайт-контакт, универсальный бой, смешанное единоборство ОСЕ.

Смотрите фоторепортаж Екатерины Смолихиной с первого дня соревнований.