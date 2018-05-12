Ежедневник Amic.ru: Почему 12 мая - лучший день для лечения

ежедневник

12 мая в России и мире

Вспоминаем самые интересные события, произошедшие 12 мая:

Праздники:

Международный день медицинской сестры — отмечается в день рождения Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. А у нас сегодня есть повод поблагодарить представительниц этой замечательной профессии.

Всемирный день справедливой торговли — отмечается во вторую субботу мая. В этот день пропагандируются принципы справедливой торговли, которая должна соответствовать международным стандартам.

Всемирный день мигрирующих птиц — праздник был учрежден 12 мая 1906 года во время Международной конвенции по охране птиц.

День экологического образования — отмечают Россия и страны бывшего СССР. Цель праздника — актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности. В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции.

День целителя — в этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, которые проповедовали христианство в 3 веке в Малой Азии. Правители приказали их подвергнуть мучительной смерти. Сейчас мощи святых почитаются как чудотворные. По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Считается, что это самый благополучный день для лечения.

Алтайский край

12 мая 2017 года в столице края подсветили светодиодами буквы "Барнаул" на Павловском тракте. Кстати, подсветка букв включается и выключается совместно с наружным освещением улиц города.

12 мая 2017 года озеро Яровое было названо в числе 10-ти самых популярных мест отдыха на озерах России

12 мая 2016 года в селе Косиха Алтайского края открыли мемориальную доску памяти Героя России Олега Пешкова, погибшего в Сирии в ноябре 2015 года.

Дни рождения

В этот день в 1930-м году родился Владимир Ухин - заслуженный диктор Центрального телевидения и Заслуженный артист России. Вся страна его помнит, как дядю Володю из программы "Спокойной ночи, малыши!". Его называли "главным воспитателем страны".

В 1933 году родился Андрей Вознесенский, известный поэт. Он писал стихи с детства, дружил с Борисом Пастернаком. А мы восхищаемся его:

"Миллион, миллион, миллион алых роз из окна видишь ты.

Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён — и всерьёз! -

свою жизнь для тебя превратит в цветы..."

и

"Ты меня на рассвете разбудишь,

Проводить необутая выйдешь,

Ты меня никогда не забудешь,

Ты меня никогда не увидишь..."

В 1907 году родилась Кэтрин Хэпберн. Великая актриса, на ее счету более пятидесяти ролей и почти нет второстепенных. Она четырежды получала "Оскара" (больше, чем любой другой актёр или актриса в истории), а номинирована была 12 раз. Ее называли "первой леди кинематографа" и "национальным достоянием США".