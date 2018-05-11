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Украина после решения палаты Третейского суда в Гааге, который обязывает РФ возместить украинским компаниям ущерб от потерь в Крыму, может изымать российскую государственную собственность на основании Нью-Йоркской конвенции от 1958 года. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на слова старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что, согласно конвенции [о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений], сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность в любой точке планеты, и западные страны выполняют ее. Также он признал, что такой судебный процесс затратный и медленный, но это работает, добавил Аслунд.

Издание отмечает, что Третейский суд в Гааге в мае текущего года обязал РФ выплатить ряду компаний Украины возмещения за активы, которые были утрачены после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Иск подавали 18 украинских компаний и одно физлицо. УНИАН уточняет, что речь идет о компенсации в размере 159 миллионов долларов.

В Минюсте заявили, что Россия не признает судебное решение "в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска".