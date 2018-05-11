Фото: Антон Федотов/altairegion22.ru

Губернатор Александр Карлин вручил награды Российской Федерации и награды Алтайского края 11 мая жителям региона за заслуги в различных областях деятельности, сообщает пресс-служба краевого правительства. Награды из рук губернатора получили около 40 человек.

"Жители Алтайского края в соответствии с решениями Президента России удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, вручены знаки "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации", "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", "Заслуженный химик Российской Федерации". В соответствии с решениями Губернатора Александра Карлина состоялось вручение орденов "За заслуги перед Алтайским краем", медалей "За заслуги в труде", "За заслуги во имя созидания", "За заслуги перед обществом", — уточняют региональные власти.

Медали "Родительская слава" Александр Карлин вручил жителю ЗАТО Сибирский Геннадию Пирожникову, который вместе с супругой воспитывает семерых детей, и Елене Титовой, в семье которой в Смоленском районе воспитываются пятеро детей.

За смелые и решительные действия при спасении утопающего ребенка медалью "За честь и мужество" награжден житель Солтонского района Александр Гусев.

Губернатор подчеркнул, что на жителей Алтая можно положиться в решении задач государственного развития, напомнив, что во время инаугурации президент России Владимир Путин заявил — стране нужны прорывы во всех сферах жизни.

"Залог "прорывного развития", ведущая сила преобразований — это граждане России, профессионалы своего дела, патриоты, искренне переживающие за судьбу Родины. Государственные награды — это высшая оценка ваших профессиональных и личных качеств. Уверен, что с такими мощными человеческими ресурсами наша страна сможет преодолеть все трудности и попытки внешнего давления, сохранив и приумножив позиции сильного государства, с которым принято считаться", — уверен глава региона.