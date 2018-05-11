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Двое полицейских в дагестанском городе Избербаш устроили перестрелку из табельного оружия, ранение получил местный житель, который пытался разнять "дуэлянтов". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Следственный комитет РФ.

Уточняется, что инцидент произошел в неслужебное время. Стражи порядка в ходе конфликта выстрелили друг в друга из оружия, получив в результате ранения разной степени тяжести.

Всем троим пострадавшим была оказана медпомощь. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, выясняют обстоятельства инцидента.

В УМВД по Дагестану агентству также рассказали о проверке по факту произошедшего. По ее итогам полицейские будут уволены из органов, а их руководство — привлечено к дисциплинарной ответственности.