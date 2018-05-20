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Противопожарная система не сработала в барнаульской высотке во время пожара

, ИА "Амител"
Во время пожара в новом доме не сработала ни система оповещения, ни гидранты

пожар на Юрина, 199-а. Фото Барнаул22

После трагедии в "Зимней вишне" в городе Кемерово к пожарной безопасности в России обращено повышенное внимание и не только со стороны чиновников и не только в торгово-развлекательных центрах. Но порой люди не защищены даже в своих домах. Противопожарная система, которой оборудованы жилые дома, в самый нужный момент может не сработать. Например, так произошло в доме номер 299-А по улице Юрина, где в ночь на 6 мая произошел пожар.

Оказались не защищены

Как сообщили ИА "Амител" жильцы дома, во время пожара соседи будили друг друга, а вот автоматическая система оповещения и дымоудаления, которой оборудован дом, не сработала. Также не сработали гидранты, которыми оборудованы подъезды дома.

"Пожар начался в первом часу ночи. Я не спала и обратила внимание, что едут пожарные машины. И тут услышала стук в дверь. Пришел мой брат и говорит, что на 11-м этаже горит квартира. Я побежала будить соседей. У нас в доме установлена противопожарная система оповещения, но она не сработала", — рассказывает Ксения, жительница подъезда, в котором произошел пожар.

По ее словам, не сработали и пожарные краны, которые установлены в подъезде "Мы в тот момент просто сами находились в шоковом состоянии, а так, можно было бы снять все это на видео — и сухие гидранты, и как ругались пожарные", — говорит Ксения.

"Нам сказали срочно покидать квартиры. И мы выходили буквально на ощупь по пожарной лестнице — все было в густом дыму", — продолжает женщина.

"Наш дом новый. У нас вроде как есть все средства защиты — и оповещение, и гидранты, чтобы тушить пожар. Но оказалось, что все это просто фикция. В этой ситуации мы чувствуем себя незащищенными. А если бы во время пожара все спали? Система не сработала. Что было бы тогда? Сейчас мы чувствуем себя незащищенными. И нам хочется понять, по какой причине не сработала автоматическая система", — говорят жители дома.

Датчики были далеко

В УК "Комфортсервис", которая обслуживает дом 299-А, корреспонденту ИА "Амител" подтвердили, что во время пожара автоматическая система не сработала. Однако, по словам директора УК Юрия Ишаева, для этого были вполне объективные причины: пожар начался на лоджии, где датчиков нет. Так что по вполне понятным причинам ни дым ни повышение температуры они не уловили.

Гидранты же, по словам директора не сработали, так как никто не воспользовался кнопкой пожарной сигнализации, установленной в коридоре.

"По проекту во всех помещениях квартиры (кроме коридора) установлены дымоизвещатели, работающие на батарейках, не подключенные к автоматизированной системе. В коридоре квартиры установлен термоизвещатель, подключенный к общедомой системе пожарной сигнализации. Возгорание возникло на лоджии, где установка извещателей не предусмотрена", — говорится в ответе на запрос редакции ИА "Амител" .

Также отмечается, что раз в год управляющая компания проводит испытания работы пожарного водопровода.

"Нарушений в работе системы пожаротушения и дымоудаления в многоквартирном доме пожарными службами не выявлялось. Мы готовы к проверке в любой момент", — отмечается в сообщении.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов сообщил, что представители ведомства провели проверку системы дома 15 мая. На данный момент вся система работоспособна и исправна.

"На сегодня все работает, есть и давление в пожарных кранах, и сигнализация также в порядке. Единственное — на третьем этаже оказался перебит один шлейф сигнализации. Но это сделали интернет-провайдеры , когда проводили проводку в квартиру. Сейчас все восстановлено. Система работоспособна", — сказал Илясов.

В то же время, по его словам, остается непонятным, почему не было воды в пожарных кранах: "Что произошло с кранами — совершенно непонятно, так как давление там есть и что тогда было — неизвестно. Может быть насос-повыситель был отключен в этот момент, но сейчас это сложно выяснить".

Константин Илясов также считает, что сигнализации в доме не сработала скорее всего потому, что очаг пожара находился на балконе квартиры, а тушили его снаружи здания — с пожарной лестницы. "Получается, что для извещателя не было необходимой концентрации дыма и температуры, чтобы сигнализация сработала", — отметил замначальника управления.

Типичная проблема

В то же время, по его словам и пожарным и надзорной службе довольно часто приходится сталкиваться с тем, что системы пожарной автоматики в домах повышенной этажности Барнаула находятся в неработоспособном состоянии.

Он подчеркнул, что в домах повышенной этажности (там, где больше 10-ти этажей — прим. Редакции) обязательно должны быть: незадымляемая лестничная клетка, система дымоудаления, система пожарной автоматики и внутренний противопожарный водопровод. Но порой эти системы не работают.

"Жалобы на неработающие системы часто приходят от жильцов. И сами мы при проверках видим нарушения," — отмечает Илясов.

Однако, по его словам, чаще всего причиной является не нерадивость управляющих компаний, обслуживающих эти системы, а нерадивость жильцов.

"Наши жильцы еще не приучены хорошо относится к общедомовому имуществу. Управляющие компании стараются за этим следить, но не всегда получается. Например, часто разукомплектовываются эти краны, кто-то забирает пожарные рукава, кто-то стволы. Раньше эти стволы постоянно тащили, потому что их можно было сдать на цветной металл. Сейчас их делают пластиковые. Воровать их смысла нет, но почему-то они до сих периодически пропадают. Ну и по шлейфам сигнализации: часто перебивают их сами жильцы во время ремонта", — сказал Илясов.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.05.2018 07:51
- гость -

Кругом бардак врань воровство

0  0
20.05.2018 08:25
- гость -

Во-первых,во время повреждения шлейфа срабатывает сигнализация и он должен быть сразу восстановлен обслуживающей организацией.Во-вторых,если воды в гидрантах не было,значит нарушения всё-таки были.Хотя они и "не выявлялись".

0  0
20.05.2018 08:28
- гость -

странно все это.... получается, чтобы сжечь дом, достаточно развести костер на лоджии? Лоджии не оборудованы датчиками... хотя это часть квартиры... странно....

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