Главу филиала Паспортно-визового сервиса МВД ждет суд на Алтае

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Суд ждет директора филиала по Алтайскому краю ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Согласно данным СКР, названное учреждение заключает договоры с гражданами по оформлению документов в сфере миграции — заявления о выдаче и утрате паспорта и прочие услуги, а юридические фирмы, заключившие агентские договоры с ФГУП, оказывают данные услуги гражданам за определенное вознаграждение.

"С января 2015 по июнь 2017 года обвиняемый, исполняя обязанности как директора Филиала, так и фактического руководителя двух юридических лиц, придумал мошенническую схему, согласно которой введенные в заблуждение сотрудники фирм на основании его указаний изготавливали фиктивные документы, в которых объемы и стоимость оказанных юрлицами от имени и за счет предприятия услуг значительно занижались. В результате обвиняемым были похищены денежные средства ФГУП в размере более 1 миллиона 700 тысяч рублей", — отмечают в Следственном комитете.

В СКР также уточняют, что на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму три миллиона рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляло региональное управление ФСБ России.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.