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И неловко, и смешно: неудачные дизайнерские решения в одежде

, ИА "Амител"
Будьте внимательнее к рисункам на одежде

Фото:boredpanda.com

Иногда оригинальная задумка дизайнера обращается против него. На человеке, казалось бы, безобидный рисунок может смотреться совсем по-другому.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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