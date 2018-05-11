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Телеведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев возвращаются к роли ведущих новостной программы "Время" на Первом канале. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу дирекции информационных программ Первого канала Кирилла Клейменова.

"Возвращается прежняя пара ведущих. Восьмого мая я попрощался с телезрителями и сказал им "спасибо". У всего есть свои сроки, и это [быть ведущим] никогда не было моей целью", — цитирует его слова агентство.

ТАСС напоминает, что Клейменов сменил Андрееву в эфире в феврале текущего года — вел основные выпуски программы "Время" для европейской части РФ. Ранее ведущий сообщил, что Андреева продолжает работать на Первом канале, а своей главной задачей он считает выработку нового стандарта подачи новостей.

По словам Клейменова, новые технологии все больше задействуют в программе со временем, что приведет к получению "совершенно нового продукта".