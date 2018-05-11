В Парламентском центре обсудили план мероприятий Десятилетия детства

По инициативе представителей Палаты молодых законодателей при Совете Федерации — депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Д.А. Голобородько и депутата Барнаульской городской Думы А.С. Локтева в краевой столице был проведен круглый стол, на котором обсуждались вопросы реализации проекта плана мероприятий в рамках "Десятилетия детства".

В мероприятии приняли участие представители социальных ведомств, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы, члены Общественной палаты Алтайского края, представители регионального штаба Общероссийского народного фронта, краевого отделения Российского детского фонда, Молодежного Парламента Алтайского края и других общественных объединений.

"План мероприятий, проводимых в рамках "Десятилетия детства", сейчас находится на подготовке в Министерстве труда и социальной защиты РФ, и у нас есть отличная возможность предложить свои идеи, замыслы с учётом региональной специфики, особенностей города Барнаула, Алтайского края. Этот опыт будет полезен нам не только при реализации программы Десятилетия детства, но и в других, не затронутых Проектом мероприятиях: доступность спортивной и эстетической подготовки, поощрение талантов, работа с ребятами, у которых ограниченные физические возможности и многое другое", — отметил Александр Локтев, депутат Барнаульской городской Думы, член Палаты молодых законодателей.

В рамках обсуждения было рассмотрено 11 разделов указанного проекта:

обеспечение безопасности;

улучшение условий рождения;

оказание качественной медицинской помощи;

получение дошкольного и школьного образования детьми, их психическое, физическое и культурное развитие.

"Большое внимание должно быть уделено вопросам подготовки кадров, которым предстоит обеспечивать реализацию данного плана, а также организационным и техническим вопросам. Только слаженная работа всех служб, здесь участвующих, принесёт ощутимый результат. Сформирован большой задел на будущее, нам всем вместе есть над чем поработать при подготовке аналогичного плана на территории нашего региона", — говорит Денис Голобородько, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, член Палаты молодых законодателей.Участники круглого стола видят большие перспективы реализации данного проекта.