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Министерство финансов РФ предлагает уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в текущем году. Это следует из проекта поправок в бюджет, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

В документе говорится, что расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей, из которых 51,5 миллиарда — расходы на пенсию.

Что касается соцобеспечения, Минфин предлагает сократить расходы в этом году на 5,9 миллиарда рублей.

Так, на меры государственной поддержки инвалидам предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде.

При этом на 20,3 миллиарда рублей будут увеличены расходы на поддержку силовых структур, которые обеспечивают нацбезопасность.

На 4,6 миллиарда увеличатся траты на систему исполнения наказаний, на 2,3 миллиарда — на армию.

На 5,3 миллиарда больше хотят потратить на поддержку экономики и на 3,4 миллиарда — на образование.

Всего на армию и силовиков правительство собирается выделить порядка пяти триллионов рублей, что составит около 29% от собранных налогов.