Фото: мояпенсияв.рф
Министерство финансов РФ предлагает уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в текущем году. Это следует из проекта поправок в бюджет, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.
В документе говорится, что расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей, из которых 51,5 миллиарда — расходы на пенсию.
Что касается соцобеспечения, Минфин предлагает сократить расходы в этом году на 5,9 миллиарда рублей.
Так, на меры государственной поддержки инвалидам предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде.
При этом на 20,3 миллиарда рублей будут увеличены расходы на поддержку силовых структур, которые обеспечивают нацбезопасность.
На 4,6 миллиарда увеличатся траты на систему исполнения наказаний, на 2,3 миллиарда — на армию.
На 5,3 миллиарда больше хотят потратить на поддержку экономики и на 3,4 миллиарда — на образование.
Всего на армию и силовиков правительство собирается выделить порядка пяти триллионов рублей, что составит около 29% от собранных налогов.
Комментарии
Давно пора , а то ишь , пенсии получают , а ведь это могло и в карман депутатов пойти .
За что голосовали - то и получите .
И что -то возмущений по поводу повышения пенсионного возраста не слышно , все дышат в тряпочку .
Правильное решение - расходы на пенсии надо сокращать, чтобы достигнуть продления жизни россиян до 78 лет, как сказал великий вождь и учитель.
хлопайте в ладоши кто голосовал - аж 76% 56 мил.россиян, получите фигу в нос в виде повышении тарифов на ЖКХ, бензин, повышения пенсионного возраста. Кризис в стране нет денег на народ есть на силовые структуры, которые будут разгонять тех кто недоволен МедвиПутами
Что-то как-то долго тянут.... Силовым структурам увеличить расходы на 10-15%, пенсионеров, нищих и многодетных в лагеря в Приморский край, пусть за хавку работают, лес валят китайцам, освобождают места под поместья нашим баринам, а то в Москве и развернуться негде, а так на просторах России построят новые фабрики, заводы, укреплять обороноспособность страны, а то не дай бог война. Трудовой кодекс подправить, по 12 часов 6 дней в неделю чтоб все за МРОТ или за талоны на еду работали.
"Так, на меры государственной поддержки инвалидам предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде."
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узнав об это Самойлова и забыла слова песни на евровидении
"При этом на 20,3 миллиарда рублей будут увеличены расходы на поддержку силовых структур, которые обеспечивают нацбезопасность."
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и вот почему так бодро и оптимистично маршируют наши силовики. они победили!
На 5,3 миллиарда больше хотят потратить на поддержку экономики
очень любопытно в чем эта поддержка выражается?
11.05.2018 17:00
многодетный
а вы еще не работаете по 12 часов?
так вы бездельник батенька
Казакам еще денег добавьте, они тоже лояльные граждане, патриотичные очень.
Что проголосовавшие при дур ки помалкивают? Это только 4 дня как Путин нежданно -негаданно на трон водрузился. Получили дулю в нос и плевок в виде министра строительства чудоспортсмена, развалившего спорт и про..авшего Олимпиаду Мудка? То ли ещё будет оёёй!