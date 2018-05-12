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Don't worry, be happy: как вырастет цена на бензин в Алтайском крае к лету

, ИА "Амител"
Когда на АЗС перестанут "переписывать" ценники и можно ли ожидать "удара" по кошельку еще и для пешеходов

Фото: ok.ru

В Алтайском крае продолжают заметными темпами расти цены на бензин. Впрочем, аналогичная тенденция наблюдается и в других российских регионах. С одной стороны, это связано с приближением летнего сезона, а также посевной кампанией, с другой — у проблемы есть и более фундаментальное обоснование.

Как следует из данных Росстата, темпы роста цен на бензин в апреле по стране были самыми высокими с начала года. Так, с 26 марта по 26 апреля розничные цены на бензин Аи-92 выросли на 0,6 рубля до 38,65 рубля за литр. Бензин Аи-95 в апреле подорожал в 20 раз быстрее, чем за январь-март, вместе взятые, его средняя стоимость сейчас составляет 41,65 рубля. Практически выравнялось с Аи-95 по цене дизельное топливо — оно подорожало на 0,63 рубля до 41,66 за литр.

Что касается Алтайского края, то в среднем ценник на основные марки бензина только за первую декаду мая вырос на 30-40 копеек. Вот данные на 10-ое число по двум основным типам АЗС в регионе.

"Газпромнефть"                                                                                                              "Роснефть"

Аи92 — 37,7 рублей                                                                                              Аи92 — 38,1 рублей

Аи95 — 39,5 рублей                                                                                              Аи95 — 39,9 рублей

 Аи98 — 43,7 рублей                                                                                             Аи98 — 44 рубля

Дизель — 41,5 рублей                                                                                          Дизель — 41,8 рублей

Как полагают эксперты, розничные цены продолжат расти, причем темпы в ближайшие недели будут ускоряться, а по итогам года цены на бензин и дизельное топливо могут опередить инфляцию в разы, так как внутренний рынок в принципе невыгоден для нефтяных компаний.

Напомним, в начале апреля независимые трейдеры нефтепродуктов в очередной раз направили в правительство РФ письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.

Между тем, что касается прогнозов по Алтайскому краю, то они на данный момент неутешительны. Цены на топливо продолжат расти, скорее всего, до конца июня. При этом цена того же Аи92 к концу первого месяца лета может отличаться от нынешней примерно на 2,5 рубля в большую сторону.

Пессимизму добавляет и постоянный рост цен на нефть. Вероятно, выросшая стоимость бензина в конечном счете может отразиться и на стоимости пассажироперевозок в Алтайском крае — как внутригородских, так и междугородних.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

12.05.2018 06:32
Сталинский Сокол

Ну как же, инагурацию нужно оплатить. А потом посевная, с нас сдерут, крестьянину под проценты дадут кредит. Товар продадут за бугор. Себе замки и учебу детей у ненавистных наложителях санкций. Вот так и живем. АЛЯ-ПУТИНУ!!!!

0  0
12.05.2018 07:05
- гость -

А кто-то сомневался, что будет иначе?

0  0
12.05.2018 07:22
- гость -

Дави электорат, Вова

0  0
12.05.2018 07:30
знакомый

Ну правильно народные богатства не для нашего народа.Это девиз наших избранников

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