В Алтайском крае продолжают заметными темпами расти цены на бензин. Впрочем, аналогичная тенденция наблюдается и в других российских регионах. С одной стороны, это связано с приближением летнего сезона, а также посевной кампанией, с другой — у проблемы есть и более фундаментальное обоснование.

Как следует из данных Росстата, темпы роста цен на бензин в апреле по стране были самыми высокими с начала года. Так, с 26 марта по 26 апреля розничные цены на бензин Аи-92 выросли на 0,6 рубля до 38,65 рубля за литр. Бензин Аи-95 в апреле подорожал в 20 раз быстрее, чем за январь-март, вместе взятые, его средняя стоимость сейчас составляет 41,65 рубля. Практически выравнялось с Аи-95 по цене дизельное топливо — оно подорожало на 0,63 рубля до 41,66 за литр.

Что касается Алтайского края, то в среднем ценник на основные марки бензина только за первую декаду мая вырос на 30-40 копеек. Вот данные на 10-ое число по двум основным типам АЗС в регионе.

"Газпромнефть" "Роснефть"

Аи92 — 37,7 рублей Аи92 — 38,1 рублей

Аи95 — 39,5 рублей Аи95 — 39,9 рублей

Аи98 — 43,7 рублей Аи98 — 44 рубля

Дизель — 41,5 рублей Дизель — 41,8 рублей

Как полагают эксперты, розничные цены продолжат расти, причем темпы в ближайшие недели будут ускоряться, а по итогам года цены на бензин и дизельное топливо могут опередить инфляцию в разы, так как внутренний рынок в принципе невыгоден для нефтяных компаний.

Напомним, в начале апреля независимые трейдеры нефтепродуктов в очередной раз направили в правительство РФ письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.

Между тем, что касается прогнозов по Алтайскому краю, то они на данный момент неутешительны. Цены на топливо продолжат расти, скорее всего, до конца июня. При этом цена того же Аи92 к концу первого месяца лета может отличаться от нынешней примерно на 2,5 рубля в большую сторону.

Пессимизму добавляет и постоянный рост цен на нефть. Вероятно, выросшая стоимость бензина в конечном счете может отразиться и на стоимости пассажироперевозок в Алтайском крае — как внутригородских, так и междугородних.