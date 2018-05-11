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Житель Барнаула, желавший приобрести биткоины, лишился 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Согласно предварительным данным, мужчина нашел на торговой интернет-площадке объявление о продаже криптовалюты. Затем он написал продавцу и договорился о переводе денежных средств на карту.

"Потерпевший выполнил все условия злоумышленников, несмотря на то, что знал о подобных схемах обмана. После перевода денежных средств сайт продавца оказался заблокированным. За помощью мужчина обратился к сотрудникам полиции", — добавляют в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка.