Фото: likeni.ru
Житель Барнаула, желавший приобрести биткоины, лишился 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Согласно предварительным данным, мужчина нашел на торговой интернет-площадке объявление о продаже криптовалюты. Затем он написал продавцу и договорился о переводе денежных средств на карту.
"Потерпевший выполнил все условия злоумышленников, несмотря на то, что знал о подобных схемах обмана. После перевода денежных средств сайт продавца оказался заблокированным. За помощью мужчина обратился к сотрудникам полиции", — добавляют в ведомстве.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Комментарии
Где розовые очки, моя монета, где ты?
Унеси меня, ветер,
На другую планету,
Только не на эту,
Где я все потерял.
Где я все потерял.