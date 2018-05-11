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Известная спортивной одеждой и обувью компания Nike решила выпустить кроссовки, которые будут самостоятельно надеваться на ногу человека. Об этом пишет портал "Царьград".

Принцип действия этой обуви заключается в том, что внутри в подошву будет встроено некое подобие конвейера с сенсором. Как только пальцы ног будут попадать в кроссовок, сработает устройство, начинающее затягивать внутрь всю стопу.

Сейчас создатели решают вопрос о зарядном устройстве. Это должен быть или сменный аккумулятор, или устройство, вырабатывающее электроэнергию при ходьбе человека. В таком случае не придется все время менять батарейки.