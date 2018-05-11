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Почти две тысячи человек пострадали в Алтайском крае от присасывания клещей с начала сезона активности этих опасных членистоногих, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 1920 человек (2017 г. – 2495), из них 679 детей до 14 лет (2017 г. – 806). В г. Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 545 человек (2017 г.– 629), обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в т.ч. 97 детей (2017 г.– 112). Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение", — отмечают в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре уточняют, что в крае на сегодняшний день зарегистрировано 33 случая присасывания клещей с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом.

Также зарегистрировано два случая с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и два случая с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом.