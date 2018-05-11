Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина, где накануне, 10 мая, один из студентов ранил сокурсника, а затем совершил самоубийство, возобновил работу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на приемную колледжа.

По словам собеседника, все студенты находятся на занятиях. "У группы [в которой произошел инцидент] сегодня шесть занятий, как обычно", — добавил он.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел утром в четверг, 10 мая. 17-летний студент филиала колледжа зашел в класс и выстрелил в сокурсника из отцовского ружья, которое он принес с собой, а затем совершил суицид. В результате нападения пострадали трое студентов: один получил огнестрельное ранение плеча, его прооперировали, у двоих других переломы.

По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, возбуждено уголовное дело. Расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.