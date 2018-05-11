Сегодня тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. В него вошли 35 игроков, при этом на учебно-тренировочный сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) будет вызвано 28 футболистов.

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В их числе — 4 вратаря, 9 защитников, 11 полузащитников и 4 нападающих. Из этих игроков Черчесов в итоге должен оставить 23 человека. Отметим, что пока в "списке 28" есть уроженец Барнаула — полузащитник "Зенита" из Санкт-Петербурга Александр Ерохин.

Вратари

Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва)

Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия)

Сослан Джанаев ("Рубин" Казань)

Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург)

Защитники

Владимир Гранат ("Рубин" Казань)

Руслан Камболов ("Рубин" Казань)

Федор Кудряшов ("Рубин" Казань)

Илья Кутепов ("Спартак" Москва)

Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция)

Константин Рауш ("Динамо" Москва)

Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный)

Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург)

Марио Фернандес (ЦСКА Москва)

Полузащитники

Юрий Газинский ("Краснодар")

Александр Головин (ЦСКА Москва)

Алан Дзагоев (ЦСКА Москва)

Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург)

Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург)

Роман Зобнин ("Спартак" Москва)

Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург)

Антон Миранчук ("Локомотив" Москва)

Александр Самедов ("Спартак" Москва)

Александр Ташаев ("Динамо" Москва)

Денис Черышев ("Вильярреал" Испания)

Нападающие

Артем Дзюба ("Арсенал" Тула)

Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва)

Федор Смолов ("Краснодар")

Федор Чалов (ЦСКА Москва)

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Кроме того, в расширенный список включены еще 7 игроков, уточняет сайт РФС. На сборы они не едут, но если кто-то из "списка 28" получит травму, его можно будет заменить кем-либо из ближайшего резерва.

Вратарь

Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)

Защитники

Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва)

Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва)

Полузащитники

Денис Глушаков ("Спартак" Москва)

Антон Швец ("Ахмат" (Грозный)

Нападающие

Антон Заболотный ("Зенит" Санкт-Петербург)

Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург)

Перед чемпионатом мира у сборной России запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На мундиале россияне на правах хозяев выступят в группе "А" вместе со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Первый матч Россия проведет с саудитами 14 июня в Москве, далее нас ждет игра с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге. В третьем заключительном туре РФ встретится с Уругваем в Самаре 25 июня.

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