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Федеральная служба охраны (ФСО) продлила на час время для экскурсий на территории Московского Кремля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Старт летнего турсезона намечен на 15 мая, а продлится он до 30 сентября текущего года. В это время граждане смогут попасть в Московский Кремль на экскурсии с 9:30 до 17:00. При этом посетители смогут пребывать на территории Кремля до 18:00.

В службе напомнили, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений.

Агентство пишет, что Кремль является самой посещаемой достопримечательностью РФ. Каждый год здесь бывает свыше двух миллионов туристов.