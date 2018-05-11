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Федеральная служба охраны (ФСО) продлила на час время для экскурсий на территории Московского Кремля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.
Старт летнего турсезона намечен на 15 мая, а продлится он до 30 сентября текущего года. В это время граждане смогут попасть в Московский Кремль на экскурсии с 9:30 до 17:00. При этом посетители смогут пребывать на территории Кремля до 18:00.
В службе напомнили, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений.
Агентство пишет, что Кремль является самой посещаемой достопримечательностью РФ. Каждый год здесь бывает свыше двух миллионов туристов.
Комментарии
27 декабря экскурсия по Кремлю обошлась в 5 тыс руб.
даже если миллион туристов пройдет, это 5 триллионов руб.
Кто получает эти интересные суммы???