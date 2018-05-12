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Ливни и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 12 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

"В отдельных районах дождь, в южных районах местами сильный дождь, гроза", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +14...+19 градусов, в северо-западных районах +9...+14 градусов. Ветер будет северо-восточный, 6-11 метров в секунду с усилением до 12-17 метров.

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В Барнауле осадки ожидаются в первой половине дня. Дневные температуры в краевой столице составят +14...+16 градусов. Ветер будет северо-восточный, 6-11 метров в секунду.