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История самоедской собаки насчитывает почти три тысячи лет. Животное сопровождало северные племена — самодийцев, предков ненцев, энцеви нганасан. Кстати, самодийцы не всегда жили в северных районах, по неизвестным причинам в 1-2 тысячелетиях часть предков племен покинула горные районы у истоков рек Оби и Енисея, ушла на север и поселилась в приполярье. Про самоедов есть мнение, что древние люди одомашнили белого волка.

Современный самоед — порода, полученная из ненецких лаек, вывезенных с Ямала в конце XIX — начале XX веков.